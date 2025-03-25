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Spor

Sarri'den Kulüpler Dünya Kupası'na eleştiri

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, Kulüpler Dünya Kupası'na eleştiride bulundu. Sarri, 'Maç takvimiyle ilgili bazı şeyler söyledim ve şikayetçi biri olarak gösterdildim. Ama şimdi herkes aynı şeyi söylüyor.' dedi.

Haber Merkezi25 Mart 2025 Salı 00:42 - Güncelleme:
Sarri'den Kulüpler Dünya Kupası'na eleştiri
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İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, maç takvimiyle ilgili konuştu.

Sarri, "Maç takvimiyle ilgili bazı şeyler söyledim ve şikayetçi biri olarak gösterdildim. Ama şimdi herkes aynı şeyi söylüyor." dedi.

İtalyan teknik adam, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı izleyip izlemeyeceğine yönelik gelen soruya, "Herkes bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına vardı. Bunu ilk söyleyen bendim ve baş belası olarak gösterildim. Diğer takımlar kampta olduğu sırada bitecek bir turnuva bu, neden bahsediyoruz!" sözlerini sarf etti.

Sarri, 2022 Dünya Kupası'nda da maç takviminden şikayet etmiş ve Dünya Kupası'nda maç izlemeyeceğini söylemişti.

  • Maurizio Sarri
  • eleştiri
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