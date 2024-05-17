Yeni hoca arayışlarını südüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat; Sergen Yalçın, Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra bir görüşme gerçekleştirmişti. Son olarak da futboldan sorumlu Feyyaz Uçar ile başarılı teknik adam bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği zirvede 51 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını belirtti.

AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçının ardından yeni sezonda takımın başında yer almayacağını açıklamıştı.

Sergen Yalçın, "Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

EN YÜKSEK PUANA BEŞİKTAŞ'TA ULAŞTI

Kariyerinde Antalyaspor ile birlikte Beşiktaş, Gaziantepspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor ve Sivasspor'da çalışan deneyimli çalıştırıcı en yüksek ortalamasına Beşiktaş'ta imza attı. Siyah-Beyazlılarla 1.97'lik puan ortalaması elde eden Yalçın, Gaziantepspor'da da 1.72'lik ortalama ile dikkat çekmişti.

SERGEN YALÇIN'IN ŞARTLARI

Ancak Sergen Yalçın'ın birtakım şartları var. Buna göre deneyimli hoca, sözleşmenin bir yıllık olmasını istiyor. Yalçın, ayrıca ekibini de kendi kurmak istiyor. Yalçın, göreve gelmesi durumunda takımdan 8-9 kişinin gönderilmesini ve en az 6 takviye yapılmasını talep etti.

TRANSFER YOKSA...

Bu şartların sağlanması halinde Sergen Yalçın, 1 yıllık kontrata imza atmaya sıcak bakıyor. Yalçın, ayrıca transferlerin titizlik için yapılmasını isterken, aksi takdirde ezeli rakipleriyle mücadele etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Görüşmenin ayrıntıları hakkında Feyyaz Uçar ve başkan Arat, bir toplantı yapacak. Konuyla ilgili olarak son söz Hasan Arat'ta olacak.