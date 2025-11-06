Sarunas Jasikevicius: Bireysel hatalar canımızı yakıyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ASVEL maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BAZI ANLARDA YETERİNCE AGRESİF DEĞİLDİK"

Litvanyalı koç, rakibin sert savunmasının Fenerbahçe'yi zaman zaman zorladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ASVEL, adam değişme savunmasıyla bugün bizi zorladı. Bazı anlarda yeterince agresif değildik, bu savunmaya nasıl atak etmemiz gerektiğini tam anlayamadık."

"CANIMIZI ÇOK YAKIYOR"

Savunmada genel olarak iyi görünmelerine rağmen bireysel hataların sorun yarattığını da vurgulayan Jasikevicius, "Savunmada maçın büyük bölümünde çok sağlamdık. Yine de bazı bireysel hatalar, canımızı çok yakıyor. Bu noktada yaptığımız her hatadan sonra cezalandırılıyoruz." dedi.

"ÇOK FAZLA GEREKSİZ FAUL YAPTIK"

Son çeyrekte yapılan faullerin ritmi bozduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Dürüst olmak gerekirse son çeyrekte çok fazla gereksiz faul yaptık. Muhtemelen ASVEL'i 7-8 kez çizgiye yolladık. Bu, tek çeyrek için çok fazla."