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Spor

Sarunas Jasikevicius: Bu hafta eve dönmeyi beklemiyordum

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının Maccabi Tel Aviv‘i 109-74 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2024 Cuma 00:19 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Bu hafta eve dönmeyi beklemiyordum
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Turkish Airlines EuroLeague'in 19. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 109-74 mağlup etti ve ligdeki 11. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de başantrenör Saras Jasikevicius, müsabakanın ardından mikrofon karşısına geçti.

KOÇ SARAS JASİKEVİCİUS'UN MAÇA DAİR GÖRÜŞLERİ ŞU ŞEKİLDE:

"Aslında bu hafta eve dönmeyi beklemiyordum, Litvanya'da oynayacağımız bu maçtan ne beklememiz gerektiğini bilmiyorduk ama çok iyi bir oyun sergiledik. Maccabi gibi bir takıma karşı 109 sayı atabildiğimiz için çok mutluyum, bugünkü oyunumuzdan dolayı hepimiz çok mutlu olmalıyız.

Bugünkü mantalitemiz harikaydı, maçın çok büyük bir bölümünde sert oynadık. Gevşediğimiz anlarda Maccabi seriler yakalayıp üst üste sayılar buldu ama genele baktığımızda sağlam bir oyun ortaya koyduk. Bizim için şu andan itibaren her maç bir final niteliğinde, maalesef iki gün önce evimizde beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Yine de bugün harikaydık ve bu yüzden eve mutlu döneceğiz."

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