Sarunas Jasikevicius: Bugün bizim günümüz değildi

EuroLeague'in 16. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu ve ligdeki altıncı yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından röportajda mikrofon karşısına geçti.

Jasikevicius'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Birinci dakikadan son dakikaya kadar bugün bizim günümüz değildi. Çocuklar sahada çılgınca bir ruh sergilediler, biraz dar bir rotasyonla sonuna kadar mücadele ettik. Yine de ilk yarıda tamamen uykuda gibiydik, ikinci yarıda da kendimiz gibi oynamadık. Çok fazla top kaybı yaptık, 22 top kaybettik. Dolayısıyla Panathinaikos'un işini kolaylaştırdık."

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı başantrenör, "Ergin Ataman'ı ve Panathinaikos'u tebrik ediyorum. Maçın genelinde kendi oyununu oynayan ve galibiyete ulaşan taraf onlardı. Ancak takımımı da tebrik ediyorum. En iyi basketbolumuzu oynayamadık ama mücadelemiz her zaman oradaydı. Bu tempoda galibiyet serisi elde etmek zor. Zorlu maçlara çıkacağız. Geride bıraktığımız süreçte gösterdiğimiz performans dolayısıyla takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada 22 top kaybı yapmaları ve son periyotta Panathinaikos'un 31 sayı bulmasıyla ilgili soruları da cevaplayan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

"77 sayı bulduk ve maçın içinde kalmayı başardık. Çok çalıştık ama beklediğimiz reaksiyonu alamadık. Çok fazla maç oynuyoruz, agresif bir takvimden geçiyoruz. Bu dönemde de bunlar yaşanabiliyor. Karşımızda iyi bir takım ve deneyimli bir başantrenör vardı. Bu maça hazırlanmak için bize göre bir gün daha fazla zamanları vardı. Rakibimiz bize zarar veren bazı işler yaptı. Değiştirmeye çalıştığımız birçok konu vardı ama bunları maç içinde başaramadık."

Müsabakanın hakemlerinin performansıyla ilgili bir soruyu Sarunas Jasikevicius, "EuroLeague'de takip ettiğimiz belirli kurallar var. Noel döneminde paramın cebimde kalmasını tercih ediyorum. Elbette daha sonra resmi kanallardan bununla ilgili iletişimde bulunacağız." şeklinde cevapladı.