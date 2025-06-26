Sarunas Jasikevicius: Çok gururluyum

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-Lacivertliler'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GURURLUYUM"

Litvan koç, yaptığı açıklamada "Çok gururluyum. 2025 bizim yılımız oldu ve üçleme yaparak sezonu bitirdik. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz içeride dışarıda ama şampiyonluk burada nasip oldu." ifadelerini kullandı.

"MARKO BÖYLE BİR VEDAYI HAK EDİYORDU"

Fenerbahçe ile son maçına çıkan Marko Guduric ile ilgili de konuşan Saras, "Marko Guduric mükemmel iş çıkardı bizim için. Fenerbahçe camiası için büyük işler yaptı, böyle bir vedayı hak ediyordu." dedi.