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Spor

Sarunas Jasikevicius: Daha da iyi olmalıyız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçında AS Monaco karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

2 Mayıs 2024 Perşembe 00:25 - Güncelleme:
Sarunas Jasikevicius: Daha da iyi olmalıyız
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THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçında konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 89-78 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, bu tür serilerde her maçın savaş gibi geçtiğini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları kutladı.

"DAHA DA İYİ OLMALIYIZ"

Daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bu seriler böyledir, her maç savaş gibi geçer ve böyle de devam edecektir. Sezon boyunca söylediğim gibi maçı detaylar belirler. Daha iyi olmamız gerekiyor çünkü 48 saat sonra daha hazır bir Monaco ile karşılaşacağız." dedi.

Genç oyuncular için zor bir seri olduğunu ve Biberovic'in çok etkili oynadığını aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:

"İlk 2 maç zordu. Genç oyuncularla ilgili gerçekçi olmamız gerekiyor. Çok uzun zaman önce ben de aynı durumdaydım. Küçük şeyler önemli, onları anlatmak gerekiyor. Bu tip oyuncularda sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan 4. maçta daha da gürültü yapmalarını istiyoruz ama özellikle takım kötüye giderken bunu yapmalılar."

Sarunas Jasikevicius, oyuncuları Motley'in durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

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