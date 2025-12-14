Sarunas Jasikevicius: NBA gibi kuruluşlar yüzünden elimiz boş kalıyoruz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.

OBRADOVIC VE MESSINA YORUMU

Partizan'dan Zeljko Obradovic ve Olimpia Milano'dan Ettore Messina'nın ayrılıklarını değerlendiren Jasikevicius, "30 yıl boyunca zirvede kalmalarının nedeni, sürekli kendilerini yenilemeleriydi. Zeljko ve Ettore, zaman ve deneyimle daha aptal hale gelmediler! Yıllar boyunca, sürekli olarak uyum sağlama yeteneği gösterdiler." dedi.

"BU DOĞRU DEĞİL"

İki deneyimli başantrenörün kulüplerinden ayrılışlarıyla ilgili sözlerine devam eden Jasikevicius, "Kazanamadığınızda, hikaye çoktan bellidir! İnsanlar sizin çok yaşlı olduğunuzu söyler. Ama bu doğru değil. Onlar 30 yıldır bu işi yapıyorlar." diye konuştu.

"DURUMU SİZ DÜŞÜNÜN"

Jasikevicius, "En büyük mantık basit; sadece kazan, o zaman herkes susar! Avrupa basketbol tarihinin en iyi iki koçu işlerini kaybediyor ya da ayrılmaya karar veriyorsa, geri kalanımız için durumun nasıl olduğunu düşünün." sözlerini sarf etti.

"ENDİŞELENMİYORUM"

EuroLeague'de takım sayısının artmasıyla ilgili konuşan Sarunas Jasikevicius, "EuroLeague'in neden 20 takıma çıktığını anlıyoruz ancak FIBA araları ve ulusal şampiyonlarla birlikte bunun zorlu olduğu bir gerçek. Ancak bu konuda endişelenmiyorum. Sadece uyanıyorum, ofisime gidiyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

NBA AVRUPA PROJESİ

Avrupa basketbolunun geleceği ve NBA Avrupa projesi ile ilgili de görüşlerini aktaran Litvanyalı başantrenör, "Bence Avrupa basketbolu, insanların bazen düşündüğünden çok daha iyi. Her yıl gelişiyoruz. Taraftar kitlesi artıyor, medyada yer alma oranı artıyor. Yine de Avrupa'da neler olup bittiğini pek umursamayan NBA gibi kuruluşlar yüzünden elimiz boş kalıyoruz. Avrupa basketbol modeli, hala en saf modellerden biri. Her maç bir mücadele. Taraftarlar hayal kırıklığıyla evlerine dönüyorlar, koçlar mağlubiyetlerden sonra kendilerini eve kapatmak istiyor. NBA'de ise durum daha çok, "Bir sonrakine geçelim." gibi. NBA finansal olarak ne kadar güçlü olursa olsun, Avrupa'ya girişi ne kadar gerçekçi olursa olsun, sahip olduğumuz şeyleri kaybetmememizi umuyorum." dedi.