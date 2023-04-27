Sasha Vezenkov: Fenerbahçe harika bir takım ve harika bir koçları var

Olympiakos'un başarılı oyuncusu Sasha Vezenkov, Fenerbahçe Beko'yu ağırladıkları THY Avrupa Ligi play-off ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Vezevnov maç sonu açıklamasında maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 1-0 oldu. Duygu yok burada. Heyecanlanmak gereksiz. Sadece 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe harika bir takım ve harika bir koçları var. İyi savunma yaptık. İkinci maça daha da hazırlık olmaya çalışacağız."

Kıbrıslı forvet Sasha Vezenkov, Olympiakos'a 2018 yılında Barcelona'dan transfer oldu. Yunan ekibi Olympiakos'ta 14 numaralı formayı giymektedir.