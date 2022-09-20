Şaşırtan Osayi Samuel gerçeği! Birçok kulübün hedefinde...

NEDEN OYNAMIYOR!

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gerçeği ortaya çıktı. Rennes ile oynanan mücadeledeki performansıyla herkesin beğenisini toplayan Osayi'nin, Alanyaspor maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyordu. Öyle ki Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunuyordu. Ancak Jorge Jesus, Osayi'yi değil Ferdi'yi ilk 11'de tercih etmişti.

Osayi ile ilgili verilen bu karar transfer dedikodularına yorulsa da gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Jesus un oyuncuyu gözden çıkarmadığı ve geniş kadroda yararlanacağı belirtildi. Buna rağmen Osayi'nin yedek kalmaktan memnun olmadığı ve düzenli forma giymek istediği biliniyor.

TRANSFER İDDİASI

Osayi Samuel için sezon başında İngiliz ekibi Brentford'ın devrede olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin 500 bin euroya aldığı Osayi için İngiliz ekibi 8 milyon euro teklif etmiş, sarı lacivertliler ise 10 milyon euro istiyordu. 16 katı fazla olan bu ücreti Brentford vermeyince transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon ligde sadece bir maçta ilk 11'de başlayan Osayi, Jorge Jesus tarafından genelde Avrupa'daki maçlarda 11 başlatılıyor. Ligde hamle oyuncusu olarak kullanılan başarılı oyuncu bu sezon 10 maçta forma giyerken, gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.