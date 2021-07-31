Star.com.tr 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:38 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:38

İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için Galatasaray ve Fenerbahçe transferde kıyasıya yarışıyor. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferinden sonra Kaan Ayhan transferinde de karşı karşıya gelen iki ezeli rakip için İtalya kulübü durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. İtalya basınının aktardığı haberde iki kulübün de 26 yaşındaki oyuncu için Sassuolo'dan fiyat istediği Sassuolo'nun da Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

KAAN AYHAN İÇİN KIYASIYA YARIŞ



Türk kulüplerinin ilgisinin farkında olan İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için 5 milyon euroluk bir müzakereyle pazarlığa başlarken ne Galatasaray ne de Fenerbahçe henüz Sassuolo'nun istediği rakamlara ulaşamadı. Ancak edinilen bilgilere göre her iki kulüp de 2-3 milyon euro aralığında teklifler yaptı. Geçtiğimiz sezonlarda Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf'ta oynadıktan sonra Sassuolo'ya 2,5 milyon euroya satılan Kaan Ayhan bir çok mevkide oynayabilen bir oyuncu. 26 yaşındaki milli futbolcu stoper, sağ bek ve orta saha olarak oynayabiliyor.

Kaan Ayhan geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 19 maçta 785 dakika sahada kaldı.