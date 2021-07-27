İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5607
  • EURO
    10,1278
  • ALTIN
    496.613
  • BIST100
    1357.73
Spor

Sassuolo Kaan Ayhan'ı bırakmıyor

Transferde adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kaan Ayhan hakkında, kulübü Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali'den net bir açıklama geldi.

27 Temmuz 2021 Salı 14:46 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 14:46
ABONE OL

Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Türkiye'den de transfer teklifleri aldığı konuşulan Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında Fanatik'e konuştu. Carnevali, "Kaan bizim için önemli bir futbolcu ve yeni sezonda da Sassuolo forması giymeye devam edecek" dedi.

10 Kasım 1994 doğumlu milli futbolcu Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon başında Fortuna Düsseldorf'tan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da oynayan başarılı savunmacının adı 4 büyük kulüple de anılıyordu.

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.