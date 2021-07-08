Star.com.tr 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:31

İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya basınının aktardığı haberde Verona'dan Koray Günter'i kadrosuna katmaya hazırlanan Sassuolo, Kaan Ayhan ile yollarını ayıracak. Kaan Ayhan'ın yeni rotasının Türkiye olacağını iddia eden İtalyan basını Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferde yarıştığını belirtti.

YENİ DURAĞI TÜRKİYE



Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e Marlon'u satan Sassuolo, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Kaan Ayhan'ı satma kararı aldı. Sassuolo, Kaan Ayhan'ın yerine Koray Günter'i transfer etmeyi planlıyor. Sassuolo, Koray Günter için 3 milyon euro bonservis teklifi önerdi. İtalya'dan ayrılacak Kaan Ayhan'ın da Galatasaray ve Beşiktaş arasında tercih yapması bekleniyor.

GALATASARAY'A BİR ADIM DAHA YAKIN



Kulübü Sassoulo'nun da Beşiktaş'ın ilgisini doğruladığı Kaan Ayhan'ın ücretini euro üzerinden istemesi nedeniyle siyah beyazlı ekiple görüşmelerin tıkandığı iddia edilmişti. Sarı kırmızılılarla da görüşmeler yapan Kaan'ın Galatasaray'a bir adım daha yakın olduğu belirtiliyor.