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Satış yoksa golcü de yok

Galatasaray, ara transfer döneminde tüm planlarını Maicon, Belhanda ve Feghouli üçlüsünün satışına bağladı. Bu oyunculardan en az biri satılırsa hedef öncelikle Oumar Niasse olacak.

  • StarSpor
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ASLAN’IN devre arası planı belli oldu. UEFA ile Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, şu an yaşadığı en büyük sıkıtısı olan golcü transferi için 3 oyuncunun satışını beklemek zorunda. Teknik Direktör Fatih Terim’in de satışına onay verdiği isimlerden Maicon, Feghouli ve Belhanda üçlüsünden en az birisi satılırsa, Sarı-Kırmızılılar hemen golcü sorununu çözecek. Aslan’ın hedefindeki ilk isim ise Everton’da forma giyen Oumar Niasse. Elinde geniş bir liste olan Cim-Bom, Niasse’de pürüz çıkarsa diğer isimlere yönelecek. Bu arada Maicon, Feghouli ve Belhanda’dan ikisi ya da üçü de satılırsa, Galatasaray bu kez sıkıntı yaşadığı ikinci bölge olan stopere de bir oyuncu transfer edecek.

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