'Satıyorsanız Mariano'yu alırız'

Sarı-Kırmızılılar’ın sağ beki Mariano için de Brezilya temsilcisi Sau Paulo’dan teklif olduğu iddia edildi. Fox Sports, teknik direktör Andre Jardin’in isteği üzerine harekete geçen Brezilya kulübü, 32 yaşındaki Sambacı için Galatasaray’a “Satıyorsanız, Mariano’yu alıcıyız” mesajı yolladı. Yönetimin, 4.5 milyon euroya aldığı Mariano için Sao Paulo’dan 4 milyon euro talep ettiği kaydedildi.