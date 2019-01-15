İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4359
  • 6,2143
  • 225.35
  • 93.050
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Savanier için Nimes Galatasaray'dan 10 milyon euro istedi

Galatasaray'ın Ligue 1 takımlarından Nimes'ta forma giyen Teji Savanier ile ilgilendiği ortaya atılırken Fransız basını iddiaları bir adım öne taşıdı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Ligue 1 takımlarından Nimes'ta forma giyen Teji Savanier ile ilgilendiği ortaya atılmıştı. Fransız basınının ortaya attığı iddiaya göre Galatasaray 27 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Sarı kırmızılıların bu teklifinin jet bir şekilde reddedildiği ve 10 milyon euro istendiği bildirildi. Midi Libre'nin bu haberi sonrasında sarı kırmızılıların rakamı arttırıp artırmayacağı merakla beklenmeye başlandı.

Younes Belhanda'nın satılması durumunda kasasına 10 milyon euroya yakın bir rakam koyacak olan Galatasaray'ın listesinde orta saha için birçok isim bulunuyor.

NEYMAR VE MBAPPE'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ

Bu sezon ligde 2 gol atıp, 5 asist yapan Savanier, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyiyor. Ligue 1'de ilk yarının dribbling istatistiklerinde Neymar (6.47) ve Mbappe'den (6.33) sonra en iyi üçüncü isim konumunda bulunuyor (Savanier - 6.09)

(Sporx)

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum"

'Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum'

"Rusya'yı ziyaret etmeye hazırım"

'Rusya'yı ziyaret etmeye hazırım'

"ABD’ye iş seyahatine gitmeyin"

'ABD’ye iş seyahatine gitmeyin'

Mevlana Müzesi'nin kubbesi yenileniyor

Mevlana Müzesi'nin kubbesi yenileniyor

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Bahçeli sert konuştu: 'Palu Ailesi' gibiler

Bahçeli sert konuştu: 'Palu Ailesi' gibiler

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'

'Trump, ABD’yi NATO’dan çekmek istediğini söyledi'
 

POPÜLER HABERLER

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA