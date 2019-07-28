‘Savaşan bir kartalım’

BEŞİKTAŞ’IN bu sezonki ikinci transferi Douglas, önceki gece kampa katılırken, dün de ilk idmanına çıktı ve ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türk halkı ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, “Türkiye, beni yeniden futbola bağladı. Kontratım bittiğinde, menajerime Türkiye’de devam etmek istediğimi söylemiştim” dedi.

OCAK’TA GELEBİLİRDİM

Douglas şunları söyledi: “Aslında Ocak’ta gelme ihtimalim vardı ama atılmış bir imza söz konusuydu ve Sivasspor’a da saygım sonsuzdu.Sivasspor’da oynarken, Beşiktaş’a hayranlıkla bakardım. Beni buraya getirdikleri için Beşiktaşlı yöneticilere teşekkür ederim. Adriano büyük bir karakter, büyük bir oyuncu ve çok da iyi arkadaşım.Onunla aynı takımda olmak isterdim.”

FORMA İÇİN ÇALIŞACAĞIM

“Beşiktaş taraftarına sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür ederim. Kafalarında soru işareti olmasın. Her zaman Beşiktaş için savaşacak bir futbolcu burada, karşılarında duruyor. Her takımda yedek ve aslar vardır. Pozisyonunuzda iyi biri varsa, bu sizi daha çok çalışmaya iter. Ne mutlu bana ki, Gökhan Gönül ile rekabet içerisinde olacağım. Formayı almak için çalışacağım.”