28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Savaşan bir kartalım’

Siyah-Beyazlı ekibin yeni sağ beki ilk idmanına dün çıkarken, basın toplantısında, “Taraftarın gösterdiği sevgi gösterilerine minnettarım. Beşiktaş için her zaman savaşacak bir futbolcu burada olacak” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ’IN bu sezonki ikinci transferi Douglas, önceki gece kampa katılırken, dün de ilk idmanına çıktı ve ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türk halkı ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, “Türkiye, beni yeniden futbola bağladı. Kontratım bittiğinde, menajerime Türkiye’de devam etmek istediğimi söylemiştim” dedi.

OCAK’TA GELEBİLİRDİM

Douglas şunları söyledi: “Aslında Ocak’ta gelme ihtimalim vardı ama atılmış bir imza söz konusuydu ve Sivasspor’a da saygım sonsuzdu.Sivasspor’da oynarken, Beşiktaş’a hayranlıkla bakardım. Beni buraya getirdikleri için Beşiktaşlı yöneticilere teşekkür ederim. Adriano büyük bir karakter, büyük bir oyuncu ve çok da iyi arkadaşım.Onunla aynı takımda olmak isterdim.”

FORMA İÇİN ÇALIŞACAĞIM

“Beşiktaş taraftarına sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür ederim. Kafalarında soru işareti olmasın. Her zaman Beşiktaş için savaşacak bir futbolcu burada, karşılarında duruyor. Her takımda yedek ve aslar vardır. Pozisyonunuzda iyi biri varsa, bu sizi daha çok çalışmaya iter. Ne mutlu bana ki, Gökhan Gönül ile rekabet içerisinde olacağım. Formayı almak için çalışacağım.”

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Ruhani'den 'bölgedeki gerginlik' açıklaması

Ruhani'den 'bölgedeki gerginlik' açıklaması

Ferruh Bozbeyli vefat etti

Ferruh Bozbeyli vefat etti

Bakan Koca Aşık Ali Nurşani'nin çağrısına kayıtsız kalmadı

Bakan Koca Aşık Ali Nurşani'nin çağrısına kayıtsız kalmadı

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır

Çocuk katili çıktı

Çocuk katili çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar

Uçak koltuklarında yeni dönem başlıyor!

Uçak koltuklarında yeni dönem başlıyor!

Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 5 gıda

Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 5 gıda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA