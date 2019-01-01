Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Luiz Felipe ve Miranda'yı istiyor

Sarı-kırmızılılar, Lazio'dan Luiz Felipe, Inter'den ise Miranda'yı istiyor! İtalya'daki bağlantılarını kullanmak isteyen Terim, Brezilyalılar için Taffarel'i de devreye soktu. Listenin başında ise Luiz Felipe var.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puanla 5. sırada kapatan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar santrfor transferine odaklanırken bir yandan da savunmaya takviye için çalışmalarda bulunuyor. Galatasaray yönetiminin, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda İtalya'da iki isim için çalıştıkları öğrenildi!

Tecrübeli çalıştırıcının raporuna göre Galatasaray listesinin başında Lazio'nun genç savunmacısı Luiz Felipe bulunuyor. 2016 yılında İtalya'ya adım atan 21 yaşındaki Brezilyalı için kiralama teklifinde bulunacak olan sarı-kırmızılılar bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

Maicon, Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in durumlarındaki belirsizlik üzerine harekete geçen Galatasaray, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Maicon'un satışından elde edilecek gelir ile Inter'den Miranda'ya göz diken sarı-kırmızılılarda Terim ve Taffarel'in de devreye gireceği öğrenildi.

Bu sezon Inter'de düzenli forma şansı bulamayan, aralık ayında ise kadroda bile yer bulmakta zorlanan 34 yaşındaki savunmacıdan Tomas Ujfalusi etkisi yaratması bekleniyor. 2018 Dünya Kupası'nda da Brezilya Milli Takımıyla forma giyen Miranda, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

NAGATOMO TRANSFERİNDE DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Galatasaray, devre arasının son günlerinde Yuto Nagatomo'yu Inter'den kiralarken Fatih Terim'in devreye girdiği ve ikili ilişkilerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Galatasaray'daki görevinin ilk günlerinde transferle ilgili olarak "Gerekirse ikili ilişkilerimizi kullanıp bir çare bulacağız" diyen Terim, bu sözünü tutmuştu. Real Betis'e önerilen ve sonrasında transfer için anlaşılan Nagatomo için bizzat devreye giren Terim, direkt olarak Inter yöneticileriyle iletişim kurmuştu. Nagatomo daha sonra Galatasaray'a gelmeye karar vermişti.

(Haberturk)