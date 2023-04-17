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Spor

Sacha Boey'e Alman devi talip oldu! Harekete geçtiler...

Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Sacha Boey gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olmuştu. Süper Lig'de gösterdiği performans ile birçok takımın dikkatini çeken Sacha Boey'e teklifler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

17 Nisan 2023 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Sacha Boey'e Alman devi talip oldu! Harekete geçtiler...
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Sacha Boey'a son olarak Alman devi talip oldu. İşte o takım...

SACHA BOEY, TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Sarı-kırmızılılar sezon başında yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirirken, transferi direkten dönen Sacha Boey da üstüne koyan bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki oyuncu sergilediği performans sonrası, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla taraftarların da sevgilisi haline geldi. Hemen hemen her gün adı başka takımlarla anılan genç sağ bek için bir iddia daha ortaya atıldı.

SON TALİBİ DORTMUND

Takvim'in haberine göre; 22 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için devreye giren son kulübün Alman ekibi Borussia Dortmund olduğu öğrenildi. Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic'in Fransız yıldızı çok beğendiği aktarıldı.

TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Terzic'in Boey'un alınması yönünde olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçen Alman devinin Boey için teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Sezon sonu Boey için resmi teklif alması beklenen G.Saray yönetiminin de bonservisini belirlediği öğrenildi. Cimbom'un performansıyla dikkat çeken Sacha Boey için 15 milyon Euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Boey, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik skor katkısında bulundu. Fransız yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti. Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Genç yıldız bu sezon ligde 23 maça çıkarken 2 asistlik performans gösterdi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...

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