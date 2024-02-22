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Spor

Scalvini'den transfer iddialarına cevap

Atalanta'nın genç stoperi Giorgio Scalvini, son dönemde hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

22 Şubat 2024 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
Scalvini'den transfer iddialarına cevap
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Kulübüyle 2028 yılına kadar olan sözleşme yenileyen Atalanta'nın genç defans oyuncusu Giorgio Scalvini transfer söylentilerine cevap verdi.

Scalvini, Tuttosport'a konuşarak, Atalanta'da forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan savunmacı yaptığı açıklamada, "Burada olmak büyük mutluluk. Kulübe minnettarım, Atalanta ailesine çok yakınım. Çocuktum, şimdi büyüyorum.' dedi.

Sözlerine devam eden Scalvini, 'Burada kaldığım için çok mutluyum. Tek düşüncem Atalanta ve sadece kendimi geliştirmek istiyorum. Her gün bunun için çalışıyorum.' şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta ile bu sezon 28 maça çıkan Scalvini, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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