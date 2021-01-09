09 Ocak 2021 Cumartesi 19:32 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:32

Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 42, 57 ve 63'te Hoppe ile 80. dakikada Harit'ten geldi. Faslı oyuncu Harit, ilk 3 golün asistini de yaparak yıldızlaştı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Schalke 04 4 beraberliğinin yanına 1 galibiyeti ekledi ve puanını 7 yaptı. Hoffenheim ise son 5 maçta 4. kez yenilgi alarak 15 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 16. haftasında Hoffenheim evinde Bielefeld ile karşılaşacak, Schalke ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.

REKOR TASMANIA BERLIN'DE KALDI

Son galibiyetini 17 Ocak 2020 yılında 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı alan Schalke, böylece 30 maçlık hasretini sonlandırdı. Bundesliga tarihinin "en çok maç kazanamamama" rekoru, 1966'da 31 maç kazanamayan Tasmania Berlin'e ait.