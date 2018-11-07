Schalke 04, Galatasaray'ı Fenerbahçe'nin taktiğiyle vurdu

Schalke 04'ün 33 yaşındaki teknik direktörü Domenico Tedesco Galatasaray ile oynanan dev maçta öyle bir hamle yaptı ki… Genç teknik adam, Sarı-Kırmızılıların hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı çok iyi analiz etti. Tedesco, derbide konuk takımın yaptığı kanat akınlarından esinlendi.

Alman ekibinin ilk golü, Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyı hatırlattı. İki golde de kanat beklerinin arkasına yapılan koşular golleri getirdi. Sarı-Kırmızılı takımın zayıf karnını beklerin savunması olarak gören genç çalıştırıcı birçok hücum organizasyonunu Mariano ve Linnes üzerinden gerçekleştirdi. İlk gol Muslera'nın hatası sonucu geldi. TT Arena'da oynanan derbide ise Uruguaylı file bekçisi Isla'ya yaptığı hareketle penaltıya sebebiyet vermişti.

VİDEO ANALİZLER YAPIYORUZ

Takım olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Tedesco, "Sane gittikçe iyileşiyor. Benjamin Stambouli gibi oyuncularda olan olanaklar onda yoktu. Ama gitgide iyileşiyor. Embolo, forvet olarak savunmaya yardım etmesi, zordu onun için. Bu açıdan bakarsak o konuda geliştirmesi gerekiyor kendisini. Bunu daha çok iyileştirdiğini görüyoruz. İsteriz ki kafayla bir gol atsın, standart bir gol atsın dedi. 5 kez kaybetmemiz, kötü olduğumuzu göstermiyor. Ancak kazanmamız da iyileştiğimizi göstermiyor. Daha da iyiye gidecek. Biz takım olarak her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Video analizler yapıyoruz. Oynamayan oyuncularla yarın çalışacağız. İyi bir gidişat var. Oyuncularımızın güven gittikçe kendine geliyor. Nabil Bentaleb iyileşiyor. Bu bizim için çok önemli. Geri adım atmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gidişat benim açımdan iyidir." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN İLK MAÇTAN DAHA İYİ OLACAKLARINI TAHMİN EDİYORDUK"

İstanbul'da oynanan ilk maçtan daha iyi bir Galatasaray'ın karşılarına çıkacağını beklediklerini söyleyen Tedesco, "İlk maçtan daha iyi olacaklarını tahmin ediyorduk. Serdar Aziz ve Onyekuru oynamamıştı ilk maçta. Kıvrak oyuncuları var. Prese karşı oyun kurabiliyorlar. İyi bir takım benim açımdan. Umduğum gibi de oldular." dedi.

(Skorer)