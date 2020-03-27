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Spor

Schalke 04 oyuncuları maaşlarının bir kısmından feragat etti

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te futbolcular, kulübün ekonomik dengesini tutturabilmesi için maaşlarından fedakarlık yaptılar.

27 Mart 2020 Cuma 19:38 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 19:38
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Almanya Bundesliga'da kulüplerin ekonomik kaybını düzeltmek için yapılan fedakarlıklar sürüyor. Büyük maddi kayıp yaşayan Schalke 04'te de futbolcular maaşlarının bir kısmından feragat etti.

Schalke 04 kulübünden yapılan açıklamada; takımın oyuncularının kulübün diğer çalışanlarını desteklemek ve kulübün mali durumunu dengelemek için, 30 Haziran tarihine kadar maaşlarının belirli kısmından feragat ettikleri belirtildi.

"BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ"

Schalke'nin Spor Yönetimi sorumlusu Jochen Schneider bu durum hakkında; "Maalesef, koronavirüs hepimizi etkiliyor. Bu yüzden birbirimizi desteklememiz çok önemli. Takıma mevcut durumu anlattıktan sonra, verebilecekleri tüm destekleri vereceklerine dair söz verdiler." dedi.

Futbolcuların maaşlarının ne kadarlık bölümünden feragat ettikleri ise açıklanmadı.

Alman futbolunda daha önce Bayern Münih, RB Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund gibi takımlar da 20 milyon avro civarında bir parayı, Bundesliga 2'de zorlu günler geçiren kulüplere bağışlamışlardı.

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