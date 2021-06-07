Star.com.tr 07 Haziran 2021 Pazartesi 22:36 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 22:37

İngiltere Premier Lig'de sezonu Liverpool'da kiralık olarak tamamlayan Ozan Kabak'ın geleceği şekilleniyor. Bonservisi Alman ekip Schalke 04'te bulunan Ozan için kulübü bonservis bedelini belirledi. Alman basınının iddiasını göre, Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke Ozan için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. EURO 2020'de Milli Takımızın kadrosunda bulunan savunma oyuncunun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yeni takımı belli olacak.

LİVERPOOL SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADI



21 yaşındaki Ozan Kabak'ın kulübü Schalke 04 ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 milyon euro bonservis bekleyen Alman ekibi sezonun ikinci yarısında Ozan'ı Liverpool'a kiralamıştı. Ancak İngiliz ekibi 21 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmadı.