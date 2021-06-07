İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6211
  • EURO
    10,5226
  • ALTIN
    526.368
  • BIST100
    1447.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Schalke 04 Ozan Kabak kararını verdi! 20 milyon euro...
Spor

Schalke 04 Ozan Kabak kararını verdi! 20 milyon euro...

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da tamamlayan milli savunmacı Ozan Kabak için İngiliz kulübü 21 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. 2024'e kadar Schalke 04 ile sözleşmesi bulunan Ozan Kabak için Almanlar bonservis bedelini belirledi. Schalke Ozan için 20 milyon euro istiyor.

Star.com.tr07 Haziran 2021 Pazartesi 22:36 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 22:37
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de sezonu Liverpool'da kiralık olarak tamamlayan Ozan Kabak'ın geleceği şekilleniyor. Bonservisi Alman ekip Schalke 04'te bulunan Ozan için kulübü bonservis bedelini belirledi. Alman basınının iddiasını göre, Bundesliga'dan bir alt lige düşen Schalke Ozan için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. EURO 2020'de Milli Takımızın kadrosunda bulunan savunma oyuncunun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yeni takımı belli olacak.

LİVERPOOL SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADI

21 yaşındaki Ozan Kabak'ın kulübü Schalke 04 ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 milyon euro bonservis bekleyen Alman ekibi sezonun ikinci yarısında Ozan'ı Liverpool'a kiralamıştı. Ancak İngiliz ekibi 21 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.