Schalke 04’ten Uğurcan’a takip
TRABZONSPOR’DA Onur’dan kaleyi devraldıktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır’a Bundesliga’dan talip olduğu ortaya çıktı.
- Star Spor
Schalke 04’ün Bordo-Mavili genç kaleciyi izleme listesine aldığı ve bir scout ekibini bunun için görevlendirdiği öğrenildi. Scout ekibi rapor hazırlarken, kalan 3 maçın ardından yapılacak değerlendirme sonrası, Schalke’nin Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor.
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