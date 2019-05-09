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Schalke 04’ten Uğurcan’a takip

TRABZONSPOR’DA Onur’dan kaleyi devraldıktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır’a Bundesliga’dan talip olduğu ortaya çıktı.

  • Star Spor
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Schalke 04’ün Bordo-Mavili genç kaleciyi izleme listesine aldığı ve bir scout ekibini bunun için görevlendirdiği öğrenildi. Scout ekibi rapor hazırlarken, kalan 3 maçın ardından yapılacak değerlendirme sonrası, Schalke’nin Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor.

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