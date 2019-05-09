Schalke 04’ten Uğurcan’a takip

Schalke 04’ün Bordo-Mavili genç kaleciyi izleme listesine aldığı ve bir scout ekibini bunun için görevlendirdiği öğrenildi. Scout ekibi rapor hazırlarken, kalan 3 maçın ardından yapılacak değerlendirme sonrası, Schalke’nin Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor.