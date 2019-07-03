Schalke'de Ozan Kabak şoku!
Stuttgart’tan Schalke’ye transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, dünkü antrenmanda sakatlandı.
Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak, sakatlandı.
Alman kulübünün twitter hesabından yapılan açıklamada, Milli futbolcunun ayağından sakatlık geçirdiği ve birkaç hafta takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalara devam edeceği bildirildi. Genç oyuncunun tedavisinin 2-3 hafta sürmesi bekleniyor.
Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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