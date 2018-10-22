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Schalke'de Ralf Fahrmann'ın durumu netleşmedi!

Galatasaray ile İstanbul’da karşılaşacak olan Schalke 04’te kaleci sıkıntısı yaşanıyor, Ralf Fahrmann’ın sakatlığıyla ilgili gelişmeler bekleniyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Çarşamba günü evinde oynayacak olan Schalke 04’te sakatlık endişesi baş gösterdi. Alman kulübünün medya direktörü Thomas Spigel, kalecileri Ralf Fahrmann’ın sakatlık yaşadığını dile getirdi.

Werder Bremen’le oynanan lig maçını da kaçıran Fahrmann’ın bugün itibariyle tetkiklerden geçtiği ve MR çekilerek son durumuna bakıldığını belirtti. Schalke’nın medya direktörü, Galatasaray deplasmanına tecrübeli kaleciyi yetiştirmeye çalıştıklarını ancak durumun kritik olduğunu kaydedip, “Şu an kontrol altında. MR’ı çekildi. Kesin bir şey söylemek zor” ifadelerini kullandı. 

(Skorer)

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