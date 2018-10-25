Schalke'li oyuncular ofsayt nedeniyle kesilen golde olmayan VAR'a gitmek istediler

Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gecenin skandalına imza attı. Schalke 04'ün maçın son bölümünde bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle gecikmeli olarak iptal edilmişti. İptal edilen gol sonrası Schalke yedek kulübesindeki oyuncular soluğu 4.hakemin yanında aldı. Domenico Tedesco, daha sonra ilginç bir şekilde eliyle VAR'a gidilmesi yönünde bir hareket yaptı. Dördüncü hakem de Tedesco'nun bu hareketine anlam veremedi ve oyun daha sonra yeniden başladı.