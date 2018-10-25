Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Schalke'li oyuncular ofsayt nedeniyle kesilen golde olmayan VAR'a gitmek istediler

Dün gece Schalke'nin attığı gole itiraz eden Tedesco ve yardımcıları olmayan VAR'dan yardım istedi!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gecenin skandalına imza attı. Schalke 04'ün maçın son bölümünde bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle gecikmeli olarak iptal edilmişti. İptal edilen gol sonrası Schalke yedek kulübesindeki oyuncular soluğu 4.hakemin yanında aldı. Domenico Tedesco, daha sonra ilginç bir şekilde eliyle VAR'a gidilmesi yönünde bir hareket yaptı. Dördüncü hakem de Tedesco'nun bu hareketine anlam veremedi ve oyun daha sonra yeniden başladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´de silahlı saldırı

ABD´de silahlı saldırı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA