24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Schalke'nin Kaan Ayhan pişmanlığı

Schalke'nin, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'a eski kulübü talip oldu.
 
Schalke yerel basınında yer alan habere göre; Schalke, 2016 yılında Fortuna Düsseldorf'a sattığı Kaan Ayhan'ı geri almayı hedefliyor.
 
Haberde; Kaan Ayhan'ın Bundesliga'dan Bayern Leverkusen, Mönchengladbach ve Wolfsburg olmak üzere birçok kulüp tarafından takip edildiği belirtildi.
 
Schalke'den 2016 yılında 500 bin euroya Fortuna Düsseldorf'a transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 28 maçta oynadı ve 4 gol attı.
 
(Sporx)
 

Irak, ABD’den F-16’ların son partisini aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızmaya çalıştı

Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

İkna edilen 127 terörist teslim oldu

İkna edilen 127 terörist teslim oldu

Kuzey Kore'nin füzeleri ateşlemesi ABD'yi harekete geçirdi

Kuzey Kore'nin füzeleri ateşlemesi ABD'yi harekete geçirdi

Game of Thrones'da tepki çeken karanlık sahnelerin aydınlatılmış hali

Game of Thrones'da tepki çeken karanlık sahnelerin aydınlatılmış hali

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

PKK'nın korkulu rüyası yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek

Felçli eşini traş etmek isteyen kadın eşini, kendisini ve evi yaktı

Felçli eşini traş etmek isteyen kadın eşini, kendisini ve evi yaktı

Emekli olamayanlar dikkat! Paranızı SGK'dan geri alabilirsiniz!

Emekli olamayanlar dikkat! Paranızı SGK'dan geri alabilirsiniz!

ABD'de FETÖ hibesi deşifre oldu

ABD'de FETÖ hibesi deşifre oldu
 

POPÜLER HABERLER

Yeni mühimmatlar ´´bir taşla iki kuş vuracak´´

Yeni mühimmatlar ´´bir taşla iki kuş vuracak´´

Oruç tutacaklar dikkat! Metabolizmanız hazır mı?

Oruç tutacaklar dikkat! Metabolizmanız hazır mı?

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Dünyanın en yararlı besini açıklandı! İşte mucizevi faydaları...

Dünyanın en yararlı besini açıklandı! İşte mucizevi faydaları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA