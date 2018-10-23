Schalke'nin kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Schalke 04'te bir sakatlık krizi daha. Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann'ın ardından bu kez savunmanın önemli ismi Naldo, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Brezilyalı futbolcu, takımı ile birlikte İstanbul'a uçmadı ve Almanya'da kaldı. Schalke'de Ralf Fahrmann ve Naldo'nun dışında forvet oyuncusu Franco Di Santo'nun da sakatlığı bulunuyor.

İSTANBUL KADROSU BELLİ OLDU

Schalke 04'ün Galatasaray kadrosunda şu futbolcular yer aldı;

Kaleci: Alexander Nübel, Yannic Lenze

Defans: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sané

Orta saha: Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf

Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo