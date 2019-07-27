Schneiderlin için 4.5 milyon euro
FERNANDO’NUN yerine iyi bir ön libero almak isteyen Galatasaray, Everton’da forma giyen Morgan Schneiderlin için girişimlerini sürdürüyor.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılılar’ın, Fernando’nun satışından elde edilen 4.5 milyon euroyu Fransız oyuncu için İngilizler’e teklif edip beklemeye geçtiği öğrenildi. Cim-Bom bu transferde mutlu sona ulaşamazsa, bir başka Premier Lig ekibi Tottenham’da forma giyen Victor Wanyama’ya yönelecek.
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