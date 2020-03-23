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Spor

Schumacher ailesinde koronavirüs alarmı

Geçirdiği kaza nedeniyle yatağa bağlı bir halde yaşamını sürdüren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher için koronavirüs alarmı verildi.

23 Mart 2020 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:08
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Sağlık durumu nedeniyle koronavirüsün risk teşkil ettiği gruba dahil olan Schumacher için, ailesi harekete geçti.

Ailenin yaşadığı İsviçre'de, şu ana kadar 2 bin 200'den fazla koronavirüs vakası ve buna bağlı 18 ölüm açıklandı.

Genova Gölü kenarında yaşayan Schumacher Ailesi, Michael'ın virüsten korunması için ekstra tedbirler aldı.

Herhangi bir enfekte durumu yaşanmaması için Micheal'ın, bir nevi karantina halinde ekstra korumaya alındığı ve ailenin de buna göre hareket edeceği bildirildi.

KORONA BULAŞIRSA ÖLME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Koronavirüsün Schumacher'e bulaşması halinde, kesin ölümle sonuçlanabileceği ifade edildi.

7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in yeri sır gibi saklanırken, 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.

Fransız Paris Match dergisinin haberine göre; yıldız pilot Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor." demişti.

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