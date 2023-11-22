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Spor

Schumacher geri dönüyor!

Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na Alpine ile katılacak.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 19:37 - Güncelleme:
Schumacher geri dönüyor!
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Kariyerinde 7 Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü sürücü Michael Schumacher'ın oğlu Mick Schumacher, gelecek sezon Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine takımı adına mücadele edecek.

Formula 1'de 2021-2022 sezonlarında Haas takımıyla yarışlara çıkmasına rağmen yerini kaptıran ve bu sezonu Mercedes takımının yedek pilotu olarak geçiren 24 yaşındaki Mick, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, yarışma fırsatını fena halde teptim. Çocukluğumdan bu yana, sevdiğim işi yapıyorum. Alpine takımıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılarak kariyerime yeni bir sayfa açmaya hazırım. Diğer sürücüleri pistte yarışırken izlemek, zaman zaman zorlayıcı olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schumacher, Formula 1'in 2024 sezonunda, Mercedes'in yedek pilotu görevine de devam edecek.

Alman sürücü, F1 kariyerinde çıktığı 43 yarışta 12 puan toplayabilmişti.

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