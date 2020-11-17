İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7742
  • EURO
    9,2444
  • ALTIN
    472.098
  • BIST100
    1277.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Schumacher'i ziyaret eden FIA Başkanı Todt'dan açıklama
Spor

Schumacher'i ziyaret eden FIA Başkanı Todt'dan açıklama

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, 'Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor' dedi.

IHA17 Kasım 2020 Salı 13:50 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 13:50
ABONE OL

Alman basınına röportaj veren Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, geçirdiği kayak kazası sonucu yaşam savaşı veren Michael Schumacher’in durumu hakkında konuştu. Efsane pilotu sık sık ziyaret ettiğini belirten Todt, "Schumacher mücadele ediyor. Ona ve ailesine sadece durumların iyi olmasını dileyebiliriz. Yakınları ona çok iyi bakıyor" dedi.

Todt, yeni sezonda Haas takımı ile F1’de olmaya hazırlanan Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher ile ilgili açıklamada bulundu. Mick’ın babasının kariyerini takip ederek başarılı olacağını vurgulayan Todt, "Önümüzdeki yıl muhtemelen Formula 1’de yarışacak. Bu büyük bir meydan okuma olacak. Yeni bir Schumacher’e sahip olmaktan mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.