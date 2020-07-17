Schürrle, 29 yaşında futbol kariyerine nokta koydu

17 Temmuz 2020 Cuma 18:09 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 18:09

Borussia Dortmund'un bu sezon Spartak Moskova'ya kiraladığı Alman futbolcu Andre Schürrle geçtiğimiz günlerde sarı siyahlılarla olan sözleşmesini feshetmişti. Adı Fenerbahçe ile anılan Schürrle'nin bu hareketi sarı lacivertli taraftarlarda heyecanlı bir bekleyiş yarattı. Ancak 29 yaşındaki yıldız isim sürpriz bir karar verdi.

"KİMSENİN ALKIŞINA İHTİYACIM YOK"

Bayer Leverkusen, Chelsea, Fulham gibi takımların da formasını giyen Schürrle, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Alman sol kanat "Bu kararı uzun süredir vermeyi düşünüyordum. Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok..." sözleriyle verdiği kararı açıkladı. Bu karar Fenerbahçe cephesinde adeta şok etkisi yarattı.

SCHURRLE'NİN KARİYERİ

Andre Schürrle, kariyerinde toplamda 420 maça çıkarken 110 gol attı. 51 asist yapan 29 yaşındaki yıldız kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Schürrle 57 kez Almanya Milli Takım formasını giyip, 22 gol, 7 asistle oynadı.