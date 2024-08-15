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Spor

Scott McTominay için sürpriz talip!

Napoli, Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı kiralamak için görüşmelere başladı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Scott McTominay için sürpriz talip!
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Scott McTominay'a dev bir talip çıktı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Napoli, Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı kiralamak için görüşmelere başladı.

SADECE KİRALIK TEKLİFİ

Haberde İtalyan ekibinin maddi durumunun yetersiz olduğu ve bu yüzden oyuncuyu ancak kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan oyuncu için MANU'nun 25-30 milyon euro bonservis beklentisi var.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz ekibi dışında başka bir takımda forma giymeyen 27 yaşındaki orta saha 253 maçta forma giydi ve 29 gol, 9 asist yaptı.

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