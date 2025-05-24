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Spor

Scott Mctominay Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi

Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Scott McTominay, 12 gol ve 6 asistle Serie A'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Scott Mctominay Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi
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Napoli'nin orta saha oyuncusu Scott McTominay, sergilediği performansla Serie A sezonun oyuncusu ödülünü kazandı. 28 yaşındaki İskoç futbolcu, 34 maçta 12 gol atıp 6 asist yaparak takımının şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

Özellikle sezon ortasında Khvicha Kvaratskhelia'nın transferinden sonra liderliğe soyunan McTominay, Cagliari karşısında attığı enfes vole golüyle Napoli'nin şampiyonluk coşkusunu başlattı. Taraftarlar arasında "McFratm" lakabıyla sevilen oyuncu, yerel kültüre uyum sağlamaya devam ediyor.

McTominay, başarının takım oyunu sonucu olduğunu vurgulayarak, "Her oyuncunun fedakarlığı inanılmaz, taraftarlar da bizi başından beri destekledi" dedi. Napoli'de gösterdiği performansla adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.

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