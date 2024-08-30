İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0587
  • EURO
    37,6511
  • ALTIN
    2740.13
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Scott McTominay'in transferi resmen açıklandı
Spor

Scott McTominay'in transferi resmen açıklandı

Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de adı anılan Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay Seri A ekibi Napoli ile sözleşme imzaladı.

30 Ağustos 2024 Cuma 23:14 - Güncelleme:
Scott McTominay'in transferi resmen açıklandı
ABONE OL

İtalya Serie A takımı Napoli, İngiliz temsilcisi Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay'i transfer ettiğini duyurdu.

Manchester United ise Napoli'ye imza atan McTominay için bir veda mesajı yayımladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "McTominay, kulüpteki herkes tarafından özlenecek ve İtalya'da kariyerinde yeni bir sayfa açarken ona en iyi dileklerimizle ayrılıyoruz. Serie A'nın en iyi takımı Napoli'de, United'dan eski takım arkadaşı Romelu Lukaku ile yeniden bir araya gelecek ve Antonio Conte'nin rehberliğinde oynayacak. İyi şanslar Scott, elveda ve muhteşem anılar için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

  • Scott McTominay
  • Napoli transfer
  • Serie A

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.