İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0458
  • EURO
    20,7323
  • ALTIN
    1211.24
  • BIST100
    5019.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
Spor

Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Scottie Wilbekin, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta forma giyemeyecek.

AA23 Mart 2023 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Scottie Wilbekin, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu şutörün THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile oynanan erteleme maçında sol dizinden sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde, travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Wilbekin'in durumu 2 hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.