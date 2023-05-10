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Spor

Scottie Wilbekin'den hakemlere tepki

Fenerbahçe Beko'nun yıldız gardı Scottie Wilbekin, Olympiakos'a karşı alınan 84-72'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Scottie Wilbekin'den hakemlere tepki
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Fenerbahçe Beko'nun yıldız gardı Scottie Wilbekin, Olympiakos'a karşı alınan 84-72'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague play-off 5. maçında Olympiakos'a 84-72 yenilerek turnuvaya veda ettiği maça hakem kararlar damga vurdu. Fenerbahçe'nin yıldız gardı Scottie Wilbekin de hakem kararlarına tepki gösteren isimlerden oldu.

Maçın ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Wilbekin "Hayatımda ilk kez bir Amerikan futbolu müdahalesini basketbolda gördüm. Ayrıca, o müdahaleyi yapan adama faul yapılmış gibi çalındı." ifadelerini kullandı.

Scottie Wilbekin, uzun bir zaman sonra maç kadrosunda bulunmasına rağmen Olympiakos'a karşı forma süre almadı.

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