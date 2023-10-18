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Spor

Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj etabıyla başladı

Antalya'da gerçekleştirilen Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj etabıyla start aldı. Organizasyona 42 ülkeden 396 sporcu katıldı

18 Ekim 2023 Çarşamba 21:39 - Güncelleme:
Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj etabıyla başladı
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Dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan Sea To Sky Enduro Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilen ve bu yıl 14'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj etabıyla start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Turistik Otelciler Birliği ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 396 sporcu katıldı.

Yarışlar, Çamyuva Plajı'nda özel hazırlanan 2 kilometrelik parkurda sıralama turuyla start aldı. Sporcular, fizik ve mekanik dayanıklılığın yanı sıra etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.

Güney Afrikalı Wade Young'un ilk sırada yer aldığı plaj etabını, İspanyol sporcu Mario Roman ikinci, İngiliz sporcu Graham Jarvis de üçüncü tamamladı.

Sea To Sky Enduro Yarışları Organizatörü Semih Özdemir, AA muhabirine, 4 gün sürecek yarışların Çamyuva sahilindeki plaj etabıyla başladığını söyledi.

Organizasyona 400'ün üstünde sporcunun kayıt yaptırdığını, gelemeyen ve sakatlananlardan dolayı bugün 396 sporcu ile ilk etabın startını verdiklerini belirten Özdemir, "İkinci günde 40 kilometrelik orman etabımız Göynük Mahallesi'nden başlayıp Kemer merkezinde sona erecek. Cuma günü 40 kilometrelik sky etabımız, Ovacık Mahallesi'nde 40 kilometrelik bir etabımızda olacak. Yarış Sea to Sky etabıyla tamamlanacak." diye konuştu.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ise yarışların Kemer tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Sea To Sky Enduro Yarışları, 21 Ekim Cumartesi 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

  • SeaToSky
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