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Spor

Sebastian Coates: İlginç bir maçtı ve biz istediğimizi aldık

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Sporting Lizbon'da Sebastian Coates, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2021 Salı 23:24 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:24
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Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 yenildiği maçta 2 gol birden atan defans oyuncusu Sebastian Coates, karşılaşma sonrasında konuştu.

Daha fazla gol atma şansı bulduklarını söyleyen Coates, "İlginç bir maçtı ve biz istediğimizi aldık. Defansif ve ofansif olarak daha iyi olabiliriz. Çok fazla şans bulduk ve daha fazla gol atabilirdik ancak takım için iyi bir zafer aldık, böyle devam edeceğiz." dedi.

Kornerden attığı 2 golle ilgili görüşü sorulan Uruguaylı oyuncu, "Bu goller takımca yaptığımız çalışmanın sonucuydu. Maçlara hep aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz ve bazen sonuç alıyoruz, bazen alamıyoruz. Burada istediğimiz galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

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