Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Fildişili forveti Sebastien Haller'in transferi için girişimlerini hızlandırdı. Alman basınının önemli gazetelerinden Bild, transferdeki son gelişmeleri aktardı.

HALLER, DORTMUND'DA MUTSUZ

Borussia Dortmund'da bu sezon 18 maça çıkan ve sadece 514 dakika alan, kanser hastalığı ve sakatlığı nedeniyle formasını Niclas Füllkrug'a kaptıran Haller, rolünden ötürü mutsuz ve kulüpten ayrılmak istediğini iletti.

BU KEZ TEKLİFE SICAK

Ocak ayında Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakmayan Haller, bu kez İstanbul'dan gelen teklife ciddi bakıyor.

MAAŞ YÜKÜ NEDENİYLE AYRILIĞA YAKINLAR

Dortmund ise 2022'de 31 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve maaşı 10 milyon euro olan Haller'in ayrılığına, maaş yükü nedeniyle sıcak bakıyor.

DORTMUND'UN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Alman devi, Haller için en fazla 10 milyon euro bonservis bedeli isteyecek ve taliplilerin az olması durumunda bu rakamı da aşağı çekebilecek.