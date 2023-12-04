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Spor

Sebastian Szymanski: Benden önce, Fenerbahçe galibiyeti önemli

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski, Sivasspor maçının ardından kendisinin ve takımın performasını değerlendirdi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski: Benden önce, Fenerbahçe galibiyeti önemli
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulnudu.

İyi bir oyun gösterdiklerini söyleyen Szymanski, "Bugün aldığımız 3 puan çok önemliydi. İsteğimiz, arzumuz evimizde oynadığımız maçlarda o coşkuyu sahaya yansıtabilmek. Bunu rakibe de hissettirmeliyiz. Bugün iyi maç çıkardık. Baştan sona iyi oynadık." dedi.

Attığı golü değerlendiren yıldız oyuncu, "Takıma katkı sağlamaya devam edebilirim umarım. Gol ya da asist yaptığınızda iyi hissediyorsunuz ama benim için önemli olan Fenerbahçe'nin galibiyeti. Biz takım olarak oynuyoruz. 3 puan dışındaki istatistikler, kazanınca keyiflendiriyor ama odak noktam, kendimden önce Fenerbahçe'nin galibiyeti." ifadelerini kullandı.

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