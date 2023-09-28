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Spor

Sebastian Szymanski: Böyle devam edeceğiz

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-0 kazandıkları Başakşehir maçını değerlendirdi.

28 Eylül 2023 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski: Böyle devam edeceğiz
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kendisinin de 2 gol attığı 4-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

Alexander Djiku'nun attığı gole değinen Szymanski, "Alexander Djiku'nun birçok böyle şutuna şahit oldum. Golü benim için sürpriz olmadı. Kendini kutluyorum." dedi.

"BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

Stadyumdaki atmosfere değinen yıldız oyuncu, "Maça evimizde oynadığımız hissettirerek başlamalıydık. Kolay oynama imkanı vermedik ve 30 dakikada goller bulduk. Harika 3 puan kazandık. Atmosfer harikaydı. Çok mutluyuz. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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