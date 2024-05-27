Sebastian Szymanski: Bu takımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Polonyalı futbolcu, açıklamasında, "2023-2024 sezonunun sonuna geldik. Çok fazla iniş ve çıkış yaşadık. Her maçta elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. Hedefimize ulaşamadık. Bu biraz üzücü ama futbol böyle bir şey. Bu takımla gurur duyuyorum. Sezon boyunca desteğiniz ve sevginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 19 asist yaptı.