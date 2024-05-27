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Spor

Sebastian Szymanski: Bu takımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takımla gurur duyduğunu dile getirdi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski: Bu takımla gurur duyuyorum
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Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Polonyalı futbolcu, açıklamasında, "2023-2024 sezonunun sonuna geldik. Çok fazla iniş ve çıkış yaşadık. Her maçta elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. Hedefimize ulaşamadık. Bu biraz üzücü ama futbol böyle bir şey. Bu takımla gurur duyuyorum. Sezon boyunca desteğiniz ve sevginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 19 asist yaptı.

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