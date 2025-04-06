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Spor

Sebastian Szymanski 'dalya' dedi

Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 20:59 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski 'dalya' dedi
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Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.

Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

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