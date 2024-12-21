Sebastian Szymanski, geçen seneden çok uzakta

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 1-1 biten Eyüpspor maçında sahada varlık gösteremedi.

Özellikle hücum anlamında oldukça etkisiz bir performans gösteren Szymanski, sahada kaldığı 69 dakikada 20 kez topla buluştu ve sadece 7 isabetli pas verebildi.

Öte yandan topla az buluşmasına rağmen Szymanski'nin ikinci devre yaşan bir pozisyonda yakın mesafeden topu ağlara gönderememesi de gündem konusu oldu.

Geçtiğimiz sezonki performansının çok uzağında kalan Polonyalı yıldızın bu performansı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada büyük tepkisini çekti.

İşte Szymanski'nin Eyüpspor maçı performansı;

69: Dakika

20: Topla Buluşma

9: Toplam Pas

7: İsabetli Pas

0: Anahtar Pas

0: Orta

0: Uzun Pas

1: İsabetli Şut

1: Kaçan Poizsyon

4: Top Kaybı