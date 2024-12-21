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Spor

Sebastian Szymanski, geçen seneden çok uzakta

Trednyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, karşılaşmada ortaya koyduğu performansla takımı adına pek bir varlık gösteremedi.

21 Aralık 2024 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski, geçen seneden çok uzakta
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 1-1 biten Eyüpspor maçında sahada varlık gösteremedi.

Özellikle hücum anlamında oldukça etkisiz bir performans gösteren Szymanski, sahada kaldığı 69 dakikada 20 kez topla buluştu ve sadece 7 isabetli pas verebildi.

Öte yandan topla az buluşmasına rağmen Szymanski'nin ikinci devre yaşan bir pozisyonda yakın mesafeden topu ağlara gönderememesi de gündem konusu oldu.

Geçtiğimiz sezonki performansının çok uzağında kalan Polonyalı yıldızın bu performansı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada büyük tepkisini çekti.

İşte Szymanski'nin Eyüpspor maçı performansı;

69: Dakika

20: Topla Buluşma

9: Toplam Pas

7: İsabetli Pas

0: Anahtar Pas

0: Orta

0: Uzun Pas

1: İsabetli Şut

1: Kaçan Poizsyon

4: Top Kaybı

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