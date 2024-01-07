Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski için transfer açıklaması geldi.

"FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR"

Polonyalı futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu kış transfer döneminde hiçbir şekilde satmak istemediğini söyledi.

"YAZ AYLARINDA BAHSEDEBİLİRİZ"

Piekarski, "Sebastian'ın transferinden bahsetmenin bir anlamı yok. Bir serbest kalma maddesi yok ve Fenerbahçe onu satma niyetinde değil. Kulüp şampiyonluk için mücadele veriyor ve 10 yıl sonra yeniden şampiyon olmak istiyorlar. Ayrıca Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar. Sebastian en yüksek hedefler için mücadele veriyor ve çok iyi bir yerde. Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz" dedi.

"DEVASA TEKLİF OLMALI"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile görüşme yaptığını söyleyen Piekarski, "Sebastian'ın işlerinden ben sorumluyum ve devre arasInda onun satılık olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin sportif direktörü ile görüştüm ve kışın hiçbir şekilde transfer olmayacağını söyledi. Fenerbahçe'nin onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor. Sebastian sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyor ve bu sezon mümkün olduğunca kazanmak istiyor"

FENERBAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Polonyalı futbolcuyu yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Szymanski, şu ana kadar sarı-lacivertli forma altında çıktığı 29 maçta 11 gol attı ve 10 asist yaptı.