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Spor

Sebastian Szymanski: Manchester United'ı yenmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, yarın oynanacak Manchester United maçı için konuştu.

23 Ekim 2024 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski: Manchester United'ı yenmek istiyoruz
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Manchester United maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Manchester United maçı ile ilgili konuşan Szymanski, "Manchester United'a saygı duyuyoruz ancak kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRDEN KAYNAKLI DEĞİL"

Skor katkısı verememesi ile ilgili soruya cevap veren Polonyalı futbolcu, "Futbolcuların hayatında gol atamadığı ya da attığı dönemler olur. Milli takımda goller attım, bu durum teknik direktörden kaynaklı değil. Benim için gol atmak ya da atmamak önemli değil, önemli olan takım olarak kazanmak. Geçen seneden farklı bir şey yapmıyorum, yine elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. "Manchester United'ı yenmek istiyoruz"

Manchester United'ı yenmek istediklerini söyleyen Szymanski, "Fenerbahçe olarak motivasyonumuz her maç olduğu gibi aynı. Samsun'da beraberlik bizi üzdü ama Manchester United'ı yenmek istiyoruz. Bakalım o beraberlik sonrası nasıl bir cevap vereceğiz. Ben sahada iyi bir performans vereceğimize eminim." sözlerini sarf etti.

"DIŞARIDAKİLERİN NE DEDİĞİ UMRUMDA DEĞİL"

Gol anlamında şanssızlık yaşadığını söyleyen Polonyalı, "Geçen sezon başında gol ve asist anlamında harikaydım. Şu anda milli takımda da bunlara devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum ama gol anlamında şanssızlık yaşıyorum. Etrafımdaki insanlar performansımdan memnun olsun yeter, dışarıdakilerin ne dediği umrumda değil." dedi.

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